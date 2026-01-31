Сьогодні зранку під час вимушеної зупинки руху поїздів київського метрополітену з вагонів було евакуйовано 481 пасажира.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві.

Рятувальники евакуювали 481 пасажира з київського метро

Через аварійне відключення електроенергії та повне зникнення напруги у столичному метро рух поїздів тимчасово призупинили.

Зараз дивляться

Частина вагонів зупинилася безпосередньо в тунелях між станціями.

Зокрема, один із поїздів став на відстані близько 100 метрів від станції Вокзальна, ще один – приблизно за 1 кілометр від станції Видубичі.

– Рятувальники разом з правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій. Усього з вагонів було виведено 481 людину, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уранці 31 січня в Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово зупинили рух поїздів та роботу ескалаторів.

Рух було припинено на всіх гілках метро.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що аварійні вимкнення електроенергії зафіксували не лише в столиці, а й у багатьох містах України.

Також киян поінформували, що підземні станції метрополітену можуть використовуватися як укриття, оскільки вони перебувають на резервному живленні.

О 14:37 Віталій Кличко заявив про початок відновлення роботи метрополітену на всіх трьох лініях.

Крім того, було заживлено обʼєкти критичної інфраструктури столиці та розпочато відновлення тиску води в системах водо- та теплопостачання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.