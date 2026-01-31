Поїзди зупинилися в тунелях: рятувальники вивели майже 500 пасажирів з метро Києва
- Через аварійне знеструмлення у київському метрополітені було повністю зупинено рух поїздів на всіх лініях.
- Рятувальники та правоохоронці евакуювали з поїздів, що зупинилися в тунелях, 481 пасажира.
Сьогодні зранку під час вимушеної зупинки руху поїздів київського метрополітену з вагонів було евакуйовано 481 пасажира.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві.
Рятувальники евакуювали 481 пасажира з київського метро
Через аварійне відключення електроенергії та повне зникнення напруги у столичному метро рух поїздів тимчасово призупинили.
Частина вагонів зупинилася безпосередньо в тунелях між станціями.
Зокрема, один із поїздів став на відстані близько 100 метрів від станції Вокзальна, ще один – приблизно за 1 кілометр від станції Видубичі.
– Рятувальники разом з правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій. Усього з вагонів було виведено 481 людину, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уранці 31 січня в Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово зупинили рух поїздів та роботу ескалаторів.
Рух було припинено на всіх гілках метро.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що аварійні вимкнення електроенергії зафіксували не лише в столиці, а й у багатьох містах України.
Також киян поінформували, що підземні станції метрополітену можуть використовуватися як укриття, оскільки вони перебувають на резервному живленні.
О 14:37 Віталій Кличко заявив про початок відновлення роботи метрополітену на всіх трьох лініях.
Крім того, було заживлено обʼєкти критичної інфраструктури столиці та розпочато відновлення тиску води в системах водо- та теплопостачання.