Російські війська атакували місто Херсон, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок, крамницю та маршрутний транспортний засіб із пасажирами. На місці загинув водій, постраждали ще п’ятеро людей.

Про це повідомили Херсонська ОВА та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Атака на Херсон 1 лютого: які наслідки

За попередньою інформацією, під черговий обстріл у Херсоні потрапив маршрутний транспортний засіб із пасажирами. На місці одразу загинув водій, ще п’ятеро громадян дістали поранення.

– Ми негайно прибули на місце події та спільно з небайдужими громадянами, медиками та колегами з інших підрозділів поліції надавали допомогу постраждалим. Дякую всім, хто долучився до надання допомоги. Щирі співчуття родині загиблого та швидкого одужання травмованим, – зазначив Олексій Білошицький.

У Херсонській ОВА розповіли, що внаслідок атаки російських військ по Центральному району пошкоджено багатоквартирний будинок та крамницю. Там зазначили, що інформація про постраждалих не надходила.

