Утром 2 февраля российские войска атаковали железную дорогу на Запорожье ударным БпЛА.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Атака на железную дорогу на Запорожье: что известно

По информации Укрзализныци, российские войска направили беспилотник на тепловоз, который находился на одной из станций в Запорожской области.

В момент атаки на железную дорогу на Запорожье локомотивная бригада находилась в укрытии, поэтому среди работников пострадавших нет.

— Такие удары являются частью системной стратегии давления страны-террориста на украинскую гражданскую логистику и жизнеобеспечение государства, — отмечают в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что железная дорога является объектом гражданской инфраструктуры и выполняет критически важную функцию по перевозке пассажиров, гуманитарных грузов и ресурсов, необходимых для стабильной работы экономики.

В данный момент специалисты Укрзализныци оперативно ликвидируют последствия обстрела.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, компания продолжает обеспечивать стабильную работу железнодорожного сообщения, перевозку пассажиров и грузов гуманитарного и экономического назначения.

Отметим, что, кроме этого, 2 февраля россияне нанесли удар беспилотником по легковому автомобилю, который двигался на окраине Запорожья.

Ранения получили 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка.

Пострадавшим уже оказали медицинскую помощь. Далее они будут лечиться дома.

