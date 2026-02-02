Россия ударила по тепловозу Укрзализныци на Запорожье: что известно
Утром 2 февраля российские войска атаковали железную дорогу на Запорожье ударным БпЛА.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.
Атака на железную дорогу на Запорожье: что известно
По информации Укрзализныци, российские войска направили беспилотник на тепловоз, который находился на одной из станций в Запорожской области.
В момент атаки на железную дорогу на Запорожье локомотивная бригада находилась в укрытии, поэтому среди работников пострадавших нет.
— Такие удары являются частью системной стратегии давления страны-террориста на украинскую гражданскую логистику и жизнеобеспечение государства, — отмечают в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что железная дорога является объектом гражданской инфраструктуры и выполняет критически важную функцию по перевозке пассажиров, гуманитарных грузов и ресурсов, необходимых для стабильной работы экономики.
В данный момент специалисты Укрзализныци оперативно ликвидируют последствия обстрела.
Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, компания продолжает обеспечивать стабильную работу железнодорожного сообщения, перевозку пассажиров и грузов гуманитарного и экономического назначения.
Отметим, что, кроме этого, 2 февраля россияне нанесли удар беспилотником по легковому автомобилю, который двигался на окраине Запорожья.
Ранения получили 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка.
Пострадавшим уже оказали медицинскую помощь. Далее они будут лечиться дома.
Фото: Министерство развития общин