Росія вдарила по тепловозу Укрзалізниці на Запоріжжі: що відомо
Уранці 2 лютого російські війська атакували залізницю на Запоріжжі ударним БпЛА.
Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.
Атака на залізницю на Запоріжжі: що відомо
За інформацією Укрзалізниці, російські війська спрямували безпілотник на тепловоз, що перебував на одній зі станцій у Запорізькій області.
У момент атаки на залізницю на Запоріжжі локомотивна бригада перебувала в укритті, тому серед працівників постраждалих немає.
— Такі удари є частиною системної стратегії тиску країни-терориста на українську цивільну логістику та життєзабезпечення держави, — наголошують в міністерстві.
У відомстві наголосили, що залізниця є об’єктом цивільної інфраструктури та виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних вантажів і ресурсів, необхідних для стабільної роботи економіки.
Наразі фахівці Укрзалізниці оперативно ліквідовують наслідки обстрілу.
Попри складну безпекову ситуацію, компанія продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та вантажів гуманітарного й економічного призначення.
Зауважимо, що, крім цього, 2 лютого росіяни ударили безпілотником по легковому автомобілю, який рухався на околиці Запоріжжя.
Поранення дістали 72-річний водій та 70-річна пасажирка.
Постраждалим уже надали медичну допомогу. Далі вони лікуватимуться вдома.
Фото: Міністерство розвитку громад