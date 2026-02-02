Уранці 2 лютого російські війська атакували залізницю на Запоріжжі ударним БпЛА.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Атака на залізницю на Запоріжжі: що відомо

За інформацією Укрзалізниці, російські війська спрямували безпілотник на тепловоз, що перебував на одній зі станцій у Запорізькій області.

У момент атаки на залізницю на Запоріжжі локомотивна бригада перебувала в укритті, тому серед працівників постраждалих немає.

— Такі удари є частиною системної стратегії тиску країни-терориста на українську цивільну логістику та життєзабезпечення держави, — наголошують в міністерстві.

У відомстві наголосили, що залізниця є об’єктом цивільної інфраструктури та виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних вантажів і ресурсів, необхідних для стабільної роботи економіки.

Наразі фахівці Укрзалізниці оперативно ліквідовують наслідки обстрілу.

Попри складну безпекову ситуацію, компанія продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та вантажів гуманітарного й економічного призначення.

Зауважимо, що, крім цього, 2 лютого росіяни ударили безпілотником по легковому автомобілю, який рухався на околиці Запоріжжя.

Поранення дістали 72-річний водій та 70-річна пасажирка.

Постраждалим уже надали медичну допомогу. Далі вони лікуватимуться вдома.

Фото: Міністерство розвитку громад

