В Алексеево-Дружковке Донецкой области российские войска сбросили авиабомбу на жилой дом, в котором находилась семья из пяти человек. В результате обстрела погибли два человека, трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Авиаудар по Алексеево-Дружковке 2 февраля: какие последствия

Как отметили в Донецкой ОВА, россияне сбросили авиабомбу прямо на жилой дом в Алексеево-Дружковке, где находилась семья из пяти человек: супруги и трое детей.

В результате обстрела погибли отец и совершеннолетний сын. Ранения получили мать, 16-летняя дочь и 11-летний сын.

По информации Донецкой ОВА, эту семью в ноябре прошлого года эвакуировали в Одесскую область. Но в декабре они самовольно вернулись в прифронтовую Алексеево-Дружковку.

Вадим Филашкин призвал жителей Донецкой области, особенно родителей с детьми, эвакуироваться из опасных территорий, которые находятся под постоянными российскими обстрелами.

Фото: Донецкая ОВА

