Авиаудар по Алексеево-Дружковке: бомба попала в дом, погибли отец и сын
- Российская авиабомба попала в дом семьи в Алексеево-Дружковке, которая недавно вернулась из эвакуации, в результате чего погибли отец и сын.
- Мать и двое детей получили ранения. Власти в очередной раз призвали жителей Донецкой области покинуть прифронтовые зоны.
В Алексеево-Дружковке Донецкой области российские войска сбросили авиабомбу на жилой дом, в котором находилась семья из пяти человек. В результате обстрела погибли два человека, трое получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Авиаудар по Алексеево-Дружковке 2 февраля: какие последствия
Как отметили в Донецкой ОВА, россияне сбросили авиабомбу прямо на жилой дом в Алексеево-Дружковке, где находилась семья из пяти человек: супруги и трое детей.
В результате обстрела погибли отец и совершеннолетний сын. Ранения получили мать, 16-летняя дочь и 11-летний сын.
По информации Донецкой ОВА, эту семью в ноябре прошлого года эвакуировали в Одесскую область. Но в декабре они самовольно вернулись в прифронтовую Алексеево-Дружковку.
Вадим Филашкин призвал жителей Донецкой области, особенно родителей с детьми, эвакуироваться из опасных территорий, которые находятся под постоянными российскими обстрелами.
Фото: Донецкая ОВА