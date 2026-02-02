Серия взрывов в Харькове прогремела днем в понедельник, 2 февраля. В результате атаки дрона Молния на рынок в Харькове пострадали два человека.

Взрывы в Харькове днем 2 февраля: какие последствия

Обновлено в 17:06. Как заявила Харьковская областная прокуратура, 2 февраля ориентировочно в 14:25 вражеский беспилотный летательный аппарат, предварительно типа Молния, нанес удар по рынку в Слободском районе Харькова.

В результате атаки повреждены торговые павильоны и автомобили. Получили ранения двое мужчин. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас смотрят

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По состоянию на утро 2 февраля, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и пять населенных пунктов Харьковской области, сообщил Олег Синегубов.

По данным Харьковской ОВА, в результате обстрела в селе Хотимля Старосалтовской общины пострадали 20-летняя и 52-летняя женщины.

Также российские войска атаковали беспилотниками Немышлянский, Шевченковский и Слободской районы Харькова.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1440-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.