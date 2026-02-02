В Олексієво-Дружківці Донецької області російські війська скинули авіабомбу на житловий будинок, в якому перебувала родина з п’яти людей. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, поранені троє осіб.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Авіаудар по Олексієво-Дружківці 2 лютого: які наслідки

Як зазначили у Донецькій ОВА, росіяни скинули авіабомбу просто на житловий будинок в Олексієво-Дружківці, де перебувала родина з п’яти людей: подружжя і троє дітей.

Унаслідок обстрілу загинули батько і повнолітній син. Поранення дістали мати, 16-річна донька і 11-річний син.

За інформацією Донецької ОВА, цю родину в листопаді минулого року евакуювали до Одеської області. Але у грудні вони самовільно повернулися до прифронтової Олексієво-Дружківки.

Вадим Філашкін закликав жителів Донецької області, особливо батьків із дітьми, евакуюватися з небезпечних територій, які перебувають під постійними російськими обстрілами.

