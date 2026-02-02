В ночь на 2 февраля российские войска снова атаковали гражданские регионы Украины.

Под ударами оказались Черкасская область и Херсон, где есть раненые среди мирного населения.

В Днепропетровской области зафиксирована целенаправленная атака дронов по гражданскому автобусу с шахтерами.

Сейчас смотрят

Параллельно с этим появились новые доказательства участия Китая в наращивании ракетного потенциала РФ, а украинская энергосистема выдержала нагрузку благодаря рекордному импорту электроэнергии из ЕС.

Подробнее об основных событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Черкасскую область

Ночью российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, падение вражеских БПЛА зафиксировали сразу в нескольких локациях, в частности в областном центре.

В результате ударов вспыхнули пожары.

По предварительным данным, по меньшей мере четверо человек получили травмы.

Атака на Херсонскую область

Около полуночи российские оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Днепровского района Херсона.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

В результате атаки ранения получили двое гражданских. Сотрудники полиции доставили пострадавших в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Речь идет о 79-летней женщине и 75-летнем мужчине — оба получили минно-взрывные травмы и ушибы.

Состояние раненых медики оценивают как средней тяжести.

Китайский экспорт помог РФ нарастить производство ракет

Китай стал ключевым фактором резкого роста производства Россией баллистических ракет Искандер-М.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра CSIS.

Аналитики отмечают, что в 2024 году около 70% российского импорта перхлората аммония — критического компонента твердого ракетного топлива — приходилось именно на Китай.

Общий товарооборот между РФ и КНР достиг $250 млрд, а доля Китая в российской торговле выросла до 33,8%.

Отдельно указывается на поставки товаров двойного назначения: станков, микропроцессоров, оптики, аккумуляторов и комплектующих для беспилотников.

По оценкам Defense Express и данным ГУР МО Украины, это позволило России втрое увеличить производство ракет Искандер — до около 50 единиц в месяц.

Рекордный импорт электроэнергии из ЕС в январе

На фоне массированных атак и сильных морозов Украина в январе зафиксировала рекордный объем импорта электроэнергии из Европейского Союза.

По данным Минэнерго, за месяц в Украину поступило 41,987 ГВт·ч электроэнергии — это самый высокий показатель с момента присоединения к энергосистеме ENTSO-E.

Привлечение импорта помогло уменьшить дефицит и стабилизировать работу энергосистемы после российских ударов.

В январе лимит мощности для импорта из ЕС составил рекордные 2450 МВт.

Атака на автобус с гражданскими в Днепропетровской области

В Днепропетровской области в Павлоградском районе российские операторы дронов целенаправленно атаковали автобус с гражданскими.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестов.

По его словам, операторы Shahed в режиме онлайн-управления видели автобус и людей, которые эвакуировались после первого взрыва, и сознательно нанесли повторный удар.

Он подчеркнул, что цель была четко идентифицирована как гражданская, а атака является прямым актом терроризма.

Ранее вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что в результате обстрела автобуса погибли по меньшей мере 12 человек, еще 16 получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1440 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.