Уночі проти 2 лютого (із 18:00 1 лютого) Росія здійснила чергову комбіновану повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичну ракету та понад півтори сотні ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 2 лютого: що відомо

Під час нічної атаки на Україну противник застосував балістичну ракету Іскандер-М із тимчасово окупованої території АР Крим, а також 171 ударний дрон типу Shahed, Гербера, Італмас та БпЛА інших типів.

Зараз дивляться

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово (РФ), а також ТО Донецька.

Близько 100 безпілотників були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 2 лютого протиповітряною обороною збито або приглушено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних безпілотників на восьми локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА, людей закликають дотримуватися правил безпеки.

Зокрема, ворог атакував Черкаську область ударними БпЛА.

За інформацією начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, у регіоні зафіксовано падіння ворожих безпілотників на низці локацій, зокрема в обласному центрі, що спричинило пожежі.

За попередніми даними, щонайменше четверо людей дістали травми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1440-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.