Российские войска второй раз за сутки атаковали угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Повторная атака на объект ДТЭК в Днепропетровской области: что известно

По информации компании, в результате очередной атаки на угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области зафиксированы повреждения административных зданий.

Сейчас смотрят

Это уже второй удар по объекту в течение суток.

Накануне армия РФ атаковала автобус с шахтерами в Терновке Днепропетровской области.

Погибли 12 человек, еще 16 получили ранения.

Ночью 2 февраля, по словам главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, враг продолжил удары по Терновке — загорелись административное здание и пристройка к нему.

Враг наносил удары и по Васильковской общине Синельниковского района — там повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.

По Никополю, Марганецкой и Покровской общине Никопольского района российская армия била из артиллерии, FPV-дронов и реактивных систем залпового огня Град.

Повреждены предприятие и линия электропередачи, обследование территорий продолжается.

Сегодня, 2 февраля, в Днепропетровской области объявлен день траура по погибшим в Терновке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.