РФ второй раз за сутки атаковала угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области
Российские войска второй раз за сутки атаковали угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Повторная атака на объект ДТЭК в Днепропетровской области: что известно
По информации компании, в результате очередной атаки на угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области зафиксированы повреждения административных зданий.
Это уже второй удар по объекту в течение суток.
Накануне армия РФ атаковала автобус с шахтерами в Терновке Днепропетровской области.
Погибли 12 человек, еще 16 получили ранения.
Ночью 2 февраля, по словам главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, враг продолжил удары по Терновке — загорелись административное здание и пристройка к нему.
Враг наносил удары и по Васильковской общине Синельниковского района — там повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.
По Никополю, Марганецкой и Покровской общине Никопольского района российская армия била из артиллерии, FPV-дронов и реактивных систем залпового огня Град.
Повреждены предприятие и линия электропередачи, обследование территорий продолжается.
Сегодня, 2 февраля, в Днепропетровской области объявлен день траура по погибшим в Терновке.