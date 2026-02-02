Серія вибухів у Харкові прогриміла вдень у понеділок, 2 лютого. Над містом фіксувалися ворожі безпілотники.

Вибухи у Харкові вдень 2 лютого: які наслідки

Інформацію про вибухи у Харкові підтвердили міський голова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, відбулося влучання безпілотником по ринку в Слобідському районі Харкова.

За попередніми даними, відомо про двох постраждалих. Медики надають всю необхідну допомогу.

Унаслідок удару в Харкові пошкоджено декілька торгових павільйонів.

Станом на ранок 2 лютого протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п’ять населених пунктів Харківської області, повідомив Олег Синєгубов.

За даними Харківської ОВА, внаслідок обстрілу в селі Хотімля Старосалтівської громади постраждали 20-річна і 52-річна жінки.

Також російські війська атакували безпілотниками Немишлянський, Шевченківський і Слобідський райони Харкова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1440-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

