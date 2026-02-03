Руководитель Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Олег Гудыма объявил о временном прекращении исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования стрельбы в Корсунском районе.

Об этом он сообщил на официальной странице Главного управления Нацполиции области во вторник, 3 февраля.

Гудыма временно прекратил исполнение служебных обязанностей

— В связи с трагическими событиями в Черкасской области я принял решение временно приостановить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования, — говорится в сообщении.

Гудыма подчеркнул, что это его личное решение, вызванное необходимостью обеспечить максимальную объективность и доверие к процессу расследования.

— Я глубоко сочувствую каждой семье, которую коснулась эта трагедия. Память о погибших обязывает нас действовать максимально ответственно и беспристрастно, — написал он.

Что известно об убийстве полицейских на Черкасчине

27 января глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что в Черкасской области мужчина, разыскиваемый за совершение убийства, во время задержания открыл прицельный огонь по правоохранителям.

В результате стрельбы погибли четверо полицейских, пятый был госпитализирован. Нападавший был ликвидирован спецназом.

Убийство четырех полицейских произошло во время задержания подозреваемого, который пытался скрыться от правоохранителей.

Во время операции полицейские проверяли причастность подозреваемого к покушению на убийство, которое произошло в декабре 2025 года на территории Корсунского района.

По версии следствия, мужчина, увидев правоохранителей, сбежал из места проживания с автоматическим оружием и бронежилетом, спрятался в лесу и открыл огонь по полицейским.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Следствие продолжается.

1 февраля в центре Черкасс возле областной военной администрации ветераны войны провели акцию.

К событию присоединились 350 человек со всей Украины с флагами ветеранских союзов и плакатами.

Участники акции требовали объективного расследования событий 27 января в селе Нехворощ возле Корсунь-Шевченковского, когда погибли четверо полицейских и ветеран Сергей Русинов.

Глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что статус ветерана не является оправданием умышленных убийств.

По его словам, следственные действия выполняли бойцы спецподразделения, которые также имели боевой опыт.

