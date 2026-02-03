Керівник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Олег Гудима оголосив про тимчасове припинення виконання службових обов’язків на час проведення розслідування стрілянини на Корсунщині.

Про це він повідомив на офіційній сторінці Головного управління Нацполіції області у вівторок, 3 лютого.

Гудима тимчасово припинив виконання службових обов’язків

– У зв’язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування, – йдеться в повідомленні.

Гудима наголосив, що це його особисте рішення, яке викликане потребою забезпечити максимальну об’єктивність та довіру до процесу розслідування.

– Я глибоко співчуваю кожній родині, якої торкнулася ця трагедія. Пам’ять про загиблих зобов’язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено, – написав він.

Що відомо про вбивство поліцейських на Черкащині

27 січня очільник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що в Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, під час затримання відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях.

Унаслідок стрілянини загинули четверо поліцейських, п’ятий був госпіталізований. Нападника ліквідували спецпризначенці.

Вбивство чотирьох поліцейських сталося під час затримання підозрюваного, який намагався втекти від правоохоронців.

Під час операції поліцейські перевіряли причетність підозрюваного до замаху на вбивство, який відбувся у грудні 2025 року на території Корсунського району.

За версією слідства, чоловік, побачивши правоохоронців, втік з місця проживання з автоматичною зброєю та бронежилетом, сховався в лісі та відкрив вогонь по поліцейських.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідство триває.

1 лютого у центрі Черкас біля обласної військової адміністрації ветерани війни провели акцію.

До події долучилися 350 людей з усієї України з прапорами ветеранських спілок та плакатами.

Учасники акції вимагали об’єктивного розслідування подій 27 січня у селі Нехворощ поблизу Корсунь-Шевченківського, коли загинули четверо поліцейських та ветеран Сергій Русінов.

Очільник Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що статус ветерана не є виправданням умисних вбивств.

За його словами, слідчі дії виконували бійці спецпідрозділу, які також мали бойовий досвід.

Фото: Національна поліція України

