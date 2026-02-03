В Одессе и на юге Одесской области после ракетно-дроновой атаки РФ зафиксированы масштабные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В Одессе нет света: что известно

По словам Олега Кипера, враг осуществил массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области.

Удары зафиксированы по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры на юге региона.

В области повреждены три жилых дома, складские и административные помещения, а также легковые автомобили.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В результате атаки более 50 тыс. жителей временно остались без электроснабжения.

Энергетики уже работают над восстановлением подачи света.

Объекты критической инфраструктуры продолжают работу на генераторах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

