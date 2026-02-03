В Одесі та на півдні Одеської області після ракетно-дронової атаки РФ зафіксовані масштабні відключення електроенергії.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В Одеській області немає світла: що відомо

За словами Олега Кіпера, ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по Одеській області.

Удари зафіксовані по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні регіону.

В області пошкоджені три житлові будинки, складські та адміністративні приміщення, а також легкові автомобілі.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Унаслідок атаки понад 50 тис. жителів тимчасово залишилися без електропостачання.

Енергетики вже працюють над відновленням подачі світла.

Об’єкти критичної інфраструктури продовжують роботу на генераторах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1441-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

