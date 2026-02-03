Атака на Обухов: повреждены дома, ранен мужчина
Ночью 3 февраля враг обстрелял Киевскую область.
Наибольшие разрушения зафиксированы во время атаки на Обухов.
О последствиях для района утром сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Атака на Обухов 3 февраля: что известно
По словам Калашника, под массированной комбинированной атакой вновь оказались мирные общины, объекты энергетической инфраструктуры и дома людей в Киевской области. В частности, в Обуховском районе.
Так, в результате атаки на Обухов и район были повреждены два частных дома и автомобиль.
Кроме того, известно, что в результате атаки на Обухов пострадал мужчина. По предварительным данным, он был ранен осколками стекла.
Информация о других возможных последствиях уточняется.
Напомним, что в эту же ночь российские войска атаковали Киев.
В столице зафиксировали пожары и разрушения в пяти районах. На данный момент известно о трех пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.