Ночью 3 февраля враг обстрелял Киевскую область.

Наибольшие разрушения зафиксированы во время атаки на Обухов.

О последствиях для района утром сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Атака на Обухов 3 февраля: что известно

По словам Калашника, под массированной комбинированной атакой вновь оказались мирные общины, объекты энергетической инфраструктуры и дома людей в Киевской области. В частности, в Обуховском районе.

Так, в результате атаки на Обухов и район были повреждены два частных дома и автомобиль.

Кроме того, известно, что в результате атаки на Обухов пострадал мужчина. По предварительным данным, он был ранен осколками стекла.

Информация о других возможных последствиях уточняется.

Напомним, что в эту же ночь российские войска атаковали Киев.

В столице зафиксировали пожары и разрушения в пяти районах. На данный момент известно о трех пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

