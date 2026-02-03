Взрывы в Виннице: город под атакой ракет и дронов
Взрывы в Виннице прогремели утром 3 февраля после того, как враг направил на город дроны и ракеты.
Об взрывах сообщают СМИ и Воздушные Силы ВС Украины.
Взрывы в Виннице 3 февраля: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Виннице, Воздушные силы ВСУ информировали о движении вражеских БПЛА в Винницкой области — в частности в направлении Ладыжина, Теплика, Дашева и Тростянца, а также о движении беспилотников мимо Липовец курсом на северо-западное направление.
Отдельно сообщалось о движении ракет в направлении области.
По сообщениям СМИ, первые взрывы в Виннице услышали около 06:30, следующие — около 07:00.
Официальной информации о последствиях взрывов, повреждениях или пострадавших на данный момент не поступало.
Данные уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.