В ночь на 3 февраля российские войска атаковали Харьков баллистикой и дронами.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Атака на Харьков 3 февраля: что известно

По словам Игоря Терехова, первую атаку по Харькову российские войска осуществили ночью — враг применил баллистическое оружие, зафиксировано попадание в Слободской район.

Впоследствии город подвергся еще одному ракетному удару, также по этому району.

Параллельно продолжалась массированная атака ударными беспилотниками. В целом обстрел Харькова продолжался более трех часов.

Удары, по словам мэра, были целенаправленно направлены по объектам энергетической инфраструктуры.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры город вынужден принимать сложные антикризисные решения.

В частности, чтобы не допустить замерзания сети, специалисты вынуждены сливать теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ Харькова.

Городской голова подчеркнул, что это вынужденный, но единственно возможный шаг в нынешних условиях, другого технического решения специалисты пока не видят.

В городе круглосуточно будут работать 101 пункт Несокрушимости, где жители могут согреться, получить горячие напитки и зарядить мобильные устройства.

При необходимости городские власти готовы оперативно развертывать дополнительные пункты обогрева.

Также возможны перебои в работе городского электротранспорта.

Для того, чтобы Харьков не остановился, запускают дополнительные автобусные маршруты.

Игорь Терехов подчеркнул, что ночь и утро оказались чрезвычайно сложными для Харькова, однако все городские службы работают, решения принимаются оперативно, а ситуация находится под контролем.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

