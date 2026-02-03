Атака на Харьков: Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре города
В ночь на 3 февраля российские войска атаковали Харьков баллистикой и дронами.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Атака на Харьков 3 февраля: что известно
По словам Игоря Терехова, первую атаку по Харькову российские войска осуществили ночью — враг применил баллистическое оружие, зафиксировано попадание в Слободской район.
Впоследствии город подвергся еще одному ракетному удару, также по этому району.
Параллельно продолжалась массированная атака ударными беспилотниками. В целом обстрел Харькова продолжался более трех часов.
Удары, по словам мэра, были целенаправленно направлены по объектам энергетической инфраструктуры.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры город вынужден принимать сложные антикризисные решения.
В частности, чтобы не допустить замерзания сети, специалисты вынуждены сливать теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ Харькова.
Городской голова подчеркнул, что это вынужденный, но единственно возможный шаг в нынешних условиях, другого технического решения специалисты пока не видят.
В городе круглосуточно будут работать 101 пункт Несокрушимости, где жители могут согреться, получить горячие напитки и зарядить мобильные устройства.
При необходимости городские власти готовы оперативно развертывать дополнительные пункты обогрева.
Также возможны перебои в работе городского электротранспорта.
Для того, чтобы Харьков не остановился, запускают дополнительные автобусные маршруты.
Игорь Терехов подчеркнул, что ночь и утро оказались чрезвычайно сложными для Харькова, однако все городские службы работают, решения принимаются оперативно, а ситуация находится под контролем.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.