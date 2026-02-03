Серия взрывов в Днепре: город находится под вражеской атакой
Взрывы в Днепре прогремели ночью 3 февраля. Воздушные силы предупреждали о возможной атаке баллистикой и дронами.
Взрывы в Днепре 3 февраля: какие последствия
— Днепропетровщина под атакой, — написал в 1:11 начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Он призвал жителей региона позаботиться о собственной безопасности.
В 1:20 и в 1:33 Воздушные силы ВСУ предупреждали о баллистике на Днепр, а также неоднократно — о БПЛА в направлении города.
Суспільне сообщило, что в Днепре наблюдаются перебои с электроснабжением.
В 1:41 журналисты сообщили о еще одном взрыве в городе.
Напомним, ночью 3 февраля прогремели взрывы в Харькове и Киеве. Россияне бьют ракетами и дронами.
В Киеве зафиксированы ракетные удары в двух районах, есть попадания в многоэтажки.
На данный момент известно о двух пострадавших в Харькове.