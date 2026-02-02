Взрывы в Харькове 3 февраля: враг бьет по городу дронами и ракетами
Взрывы в Харькове прогремели в ночь на 3 февраля. Россияне наносят по Харькову комбинированный удар с применением беспилотников и ракет.
Взрывы в Харькове 3 февраля: какие последствия
— Имеем попадание вражеского дрона Молния в центре города. На данный момент — без пострадавших. Относительно повреждений — информация выясняется, — написал в 00:35 мэр города Игорь Терехов.
В 00:57 он сообщил о ракетном ударе по Слободскому району Харькова.
— Также на город идет массированная атака вражеских дронов и ракет. Будьте осторожны, — отметил он.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что враг нанес удар КАБ по пригороду Харькова.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в Харьковской области курсом на юг.
В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.