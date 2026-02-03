Российские войска атаковали город Запорожье вечером во вторник, 3 февраля, в результате чего есть погибшие и пострадавшие люди.

Взрывы в Запорожье вечером 3 февраля: какие последствия

О последствиях российской атаки на Запорожье рассказал глава областной военной администрации Иван Федоров.

В результате обстрела погибли два человека – 18-летний парень и девушка.

По его словам, количество пострадавших в результате российских ударов увеличилось до восьми человек. В частности, помощь врачей понадобилась двум детям. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Как рассказал Федоров, российские войска нанесли удар по Запорожью в вечернее время, когда люди направлялись домой.

В Запорожье и области в течение всего дня раздавались взрывы. В частности, один человек погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район, сообщили в Запорожской ОВА.

Как отметил Федоров, россияне нанесли артиллерийский удар по Преображенке, разрушив частный дом. В результате атаки погиб 58-летний мужчина, добавил глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

