Російські війська атакували місто Запоріжжя надвечір у вівторок, 3 лютого, внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди.

Вибухи у Запоріжжі ввечері 3 лютого: які наслідки

Про наслідки російської атаки на Запоріжжя розповів керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Внаслідок обстрілу загинули двоє людей – це 18-річні хлопець та дівчина.

За його словами, кількість постраждалих внаслідок російських ударів збільшилася до восьми людей. Зокрема, допомога лікарів знадобилася двом дітям. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Як розповів Федоров, російські війська вдарили по Запоріжжю у вечірній час, коли люди прямували додому.

У Запоріжжі та області протягом всього дня лунали вибухи. Зокрема, одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Пологівський район, повідомили у Запорізькій ОВА.

Як зазначив Федоров, росіяни ударили артилерією по Преображенці, зруйнувавши приватний будинок. Внаслідок атаки загинув 58-річний чоловік, додав керівник ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1441-шу добу.

Фото: Запорізька ОВА

