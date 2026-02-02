Вибухи в Харкові пролунали у ніч проти 3 лютого. Росіяни завдають по Харкову комбінованого удару із застосуванням безпілотників та ракет.

Вибухи в Харкові 3 лютого: які наслідки

– Маємо влучання ворожого дрону Молнія у центрі міста. Наразі – без постраждалих. Щодо пошкоджень – інформація зʼясовується, – написав о 00:35 мір міста Ігор Терехов.

О 00:57 він повідомив про ракетний удар по Слобідському району Харкова.

– Також на місто йде масована атака ворожих дронів та ракет. Будьте обережні, – зазначив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог наніс удар КАБ по передмістю Харкова.

За його словами, двоє людей постраждали в Харкові внаслідок ворожих обстрілів. 27-річний та 58-річний чоловіки наразі отримують допомогу медиків.

Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Харківщині курсом на південь.

У місті була оголошена повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.

