После полуночи россияне нанесли два ракетных удара: по ближайшему пригороду Харькова и по Салтовскому району города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 4 февраля

О взрывах в Харькове Терехов сообщил в 00:36. На места попадания ракет отправили экстренные службы.

Сейчас смотрят

По словам городского головы, в результате попадания в Салтовском районе повреждены частные жилые дома.

В 01:45 Игорь Терехов сообщил, что по Салтовскому району Харькова ударил вражеский дрон типа Молния. К счастью, никто не пострадал.

В 05:30 вражеская Молния атаковала объект инфраструктуры в Киевском районе города. Пока без пострадавших. Детали выясняются.

В 05:53 зафиксирован повторный удар дрона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1442-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.