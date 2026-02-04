РФ атаковала Харьков ракетами и дронами: есть попадания в дома и объект инфраструктуры
- После полуночи РФ нанесла ракетные удары по пригороду Харькова и Салтовскому району.
- Повреждены частные жилые дома в Салтовском районе.
- В Киевском районе зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.
После полуночи россияне нанесли два ракетных удара: по ближайшему пригороду Харькова и по Салтовскому району города.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 4 февраля
О взрывах в Харькове Терехов сообщил в 00:36. На места попадания ракет отправили экстренные службы.
По словам городского головы, в результате попадания в Салтовском районе повреждены частные жилые дома.
В 01:45 Игорь Терехов сообщил, что по Салтовскому району Харькова ударил вражеский дрон типа Молния. К счастью, никто не пострадал.
В 05:30 вражеская Молния атаковала объект инфраструктуры в Киевском районе города. Пока без пострадавших. Детали выясняются.
В 05:53 зафиксирован повторный удар дрона.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1442-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.