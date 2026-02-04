Ночью россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками – повреждено более 20 жилых домов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак.

Ночная атака на Одессу 4 февраля

По словам Сергея Лысака, вражеские дроны попали по гражданской и промышленной инфраструктуре в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Пострадали многоквартирные дома и частный сектор.

В результате ночного вражеского обстрела повреждены более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа. Пострадали две женщины, им медицинскую помощь оказали на месте.

В результате обстрела сильно пострадал двухэтажный дом: там разрушена кровля, повреждены перекрытия в квартирах, взрывной волной выбило окна в соседних зданиях и разбило автомобили.

– На всех локациях с самой ночи работают коммунальные службы. Продолжается ликвидация последствий: убирается территория от обломков, работники закрывают поврежденные оконные проемы OSB-плитами и пленкой, – рассказал Сергей Лысак.

Также на местах развернули пункты обогрева и оперативные штабы. Пострадавшие могут получить консультации по оформлению документов на компенсацию по государственной программе єВідновлення, а также на получение материальной помощи из городского бюджета.

Коммунальные службы приступили к закрытию выбитых окон.

Глава городского Департамента образования и науки Юлия Филлер призвала родителей не пускать детей в школу, если они не спали ночью и устали после атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1442-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергей Лысак/Одесская ОВА

