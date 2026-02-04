Россия атаковала Одессу дронами: повреждено более 20 домов, есть пострадавшие
- В ночь на 4 февраля РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками.
- Попадания зафиксировали в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах.
- Повреждено более 20 жилых домов, два детских сада и школа.
Ночью россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками – повреждено более 20 жилых домов.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак.
Ночная атака на Одессу 4 февраля
По словам Сергея Лысака, вражеские дроны попали по гражданской и промышленной инфраструктуре в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Пострадали многоквартирные дома и частный сектор.
В результате ночного вражеского обстрела повреждены более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа. Пострадали две женщины, им медицинскую помощь оказали на месте.
В результате обстрела сильно пострадал двухэтажный дом: там разрушена кровля, повреждены перекрытия в квартирах, взрывной волной выбило окна в соседних зданиях и разбило автомобили.
– На всех локациях с самой ночи работают коммунальные службы. Продолжается ликвидация последствий: убирается территория от обломков, работники закрывают поврежденные оконные проемы OSB-плитами и пленкой, – рассказал Сергей Лысак.
Также на местах развернули пункты обогрева и оперативные штабы. Пострадавшие могут получить консультации по оформлению документов на компенсацию по государственной программе єВідновлення, а также на получение материальной помощи из городского бюджета.
Коммунальные службы приступили к закрытию выбитых окон.
Глава городского Департамента образования и науки Юлия Филлер призвала родителей не пускать детей в школу, если они не спали ночью и устали после атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1442-е сутки.
Фото: Сергей Лысак/Одесская ОВА