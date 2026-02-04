Після опівночі росіяни завдали двох ракетних ударів: по найближчому передмісті Харкова та по Салтівському району міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 4 лютого

Про вибухи у Харкові Терехов повідомив о 00:36. На місця влучання ракет відправили екстрені служби.

За словами міського голови, внаслідок влучання у Салтівському районі пошкоджені приватні житлові будинки.

О 01:45 Ігор Терехов повідомив, що по Салтівському району Харкова вдарив ворожих дрон типу Молнія. На щастя, ніхто не постраждав.

О 05:30 ворожа Молнія атакувала обʼєкт інфраструктури у Київському районі міста. Наразі без постраждалих. Деталі зʼясовуються.

О 05:53 зафіксовано повторний удар дрона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1442-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

