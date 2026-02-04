Вночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками – пошкоджено понад 20 житлових будинків.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Сергій Лисак.

Нічна атака на Одесу 4 лютого

За словами Сергія Лисака, ворожі дрони влучили по цивільній та промисловій інфраструктурі у трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Хаджибейському. Постраждали багатоквартирні будинки та приватний сектор.

Внаслідок нічного ворожого обстрілу пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Постраждало дві жінки, їм медичну допомогу надали на місці.

Внаслідок обстрілу дуже постраждав двоповерховий будинок: там зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах, вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будівлях та побило автівки.

– На всіх локаціях з самої ночі працюють комунальні служби. Триває ліквідація наслідків: прибирається територія від уламків, працівники закривають пошкоджені віконні отвори OSB-плитами та плівкою, – розповів Сергій Лисак.

Також на місцях розгорнули пункти обігріву та оперативні штаби. Постраждалі можуть отримати консультації щодо оформлення документів на компенсацію за державною програмою єВідновлення, а також на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету.

Комунальні служби розпочали закриття вибитих вікон.

Очільниця міського Департаменту освіти та науки Юлія Філлер закликала батьків не пускати дітей до школи, якщо вони не спали вночі та втомлені після атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1442-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак/Одеська ОВА

