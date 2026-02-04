Российские военные обстреляли Дружковку Донецкой области, в результате чего погибли 7 человек и пострадали 15.

Обновлено в 14:58. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Обстрелы в Дружковке 4 февраля: какие последствия

Среди погибших – 7 человек в возрасте от 43 до 81 года. Ранения получили 15 человек в возрасте от 50 до 72 лет.

Сейчас смотрят

По информации Донецкой ОВА, российские войска нанесли удары по городу кассетными снарядами. Оккупанты попали прямо по рынку, где всегда утром массовое скопление людей.

На месте атаки работают все ответственные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрела.

После этого российская армия сбросила на Дружковку две авиабомбы, в результате чего повреждены промышленная зона, три многоэтажки и три частных дома.

По мнению Филашкина, это еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о якобы перемирии не стоят ничего. Он призвал жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы.

Фото: Донецкая ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.