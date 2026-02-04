Російські військові обстріляли Дружківку Донецької області, внаслідок чого загинуло 7 людей і постраждали 15 осіб.

Оновлено о 14:58. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Обстріли в Дружківці 4 лютого: які наслідки

Серед загиблих – 7 людей від 43 до 81 року. Поранення дістали 15 людей віком від 50 до 72 років.

За інформацією Донецької ОВА, російські війська завдали ударів по місту касетними снарядами. Окупанти поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей.

На місці атаки працюють всі відповідальні служби. Вони надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки обстрілу.

Після цього російська армія скинула на Дружківку дві авіабомби, внаслідок чого пошкоджено промислову зону, три багатоповерхівки та три приватні будинки.

На думку Філашкіна, це ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про нібито перемир’я не варті нічого. Він закликав жителів Донецької області евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Фото: Донецька ОВА

