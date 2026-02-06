Атака на Вольнянск: в Запорожском районе погибла супружеская пара
В ночь на 6 февраля враг атаковал Вольнянск Запорожского района ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Вольнянск 6 февраля: что известно
Перед взрывами в Вольнянске фиксировалось движение вражеских БПЛА в направлении Запорожской области и города Запорожья.
По словам Ивана Федорова, в результате попадания российского дрона в Вольнянске полностью разрушен частный дом.
Жертвами атаки на Вольнянск 6 февраля стали супруги — 49-летний мужчина и 48-летняя женщина.
В настоящее время информация о других возможных разрушениях или пострадавших уточняется.
На месте работают экстренные и профильные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1444-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.