В ночь на 6 февраля враг атаковал Вольнянск Запорожского района ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Вольнянск 6 февраля: что известно

Перед взрывами в Вольнянске фиксировалось движение вражеских БПЛА в направлении Запорожской области и города Запорожья.

Сейчас смотрят

По словам Ивана Федорова, в результате попадания российского дрона в Вольнянске полностью разрушен частный дом.

Жертвами атаки на Вольнянск 6 февраля стали супруги — 49-летний мужчина и 48-летняя женщина.

В настоящее время информация о других возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

На месте работают экстренные и профильные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1444-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.