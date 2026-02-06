Атака на Вільнянськ: у Запорізькому районі загинуло подружжя
У ніч проти 6 лютого ворог атакував Вільнянськ Запорізького району ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Атака на Вільнянськ 6 лютого: що відомо
Перед вибухами у Вільнянську фіксувався рух ворожих БпЛА у напрямку Запорізької області та міста Запоріжжя.
За словами Івана Федорова, внаслідок влучання російського дрона у Вільнянську повністю зруйновано приватний будинок.
Жертвами атаки на Вільнянськ 6 лютого стало подружжя — 49-річний чоловік та 48-річна жінка.
Наразі інформація про інші можливі руйнування або постраждалих уточнюється.
На місці працюють екстрені та профільні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1444-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.