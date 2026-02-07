Атака на Днепр 7 февраля: повреждено коммунальное предприятие и троллейбусы
В ночь на 7 февраля российские войска атаковали Днепр и область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Днепр 7 февраля: что известно
По словам главы ОВА, в результате атаки на Днепр зафиксированы повреждения на территории коммунального предприятия.
Повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.
Кроме того, российские войска нанесли удары по Петропавловской, Межевской и Раевской общинам Синельниковского района, под ударом оказался и сам город Синельниково.
В результате атаки пострадала 68-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно. Повреждены три частных дома, здание пожарного подразделения, автомобили и газопровод.
Также Никопольский район враг обстрелял из артиллерии. Под огнем находились Червоногригоровская и Марганецкая общины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1445-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА