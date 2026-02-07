Атака на Дніпро 7 лютого: пошкоджено комунальне підприємство і тролейбуси
У ніч проти 7 лютого російські війська атакували Дніпро та область ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака на Дніпро 7 лютого: що відомо
За словами очільника ОВА, унаслідок атаки на Дніпро зафіксовано пошкодження на території комунального підприємства.
Понівечені будівлі, а також тролейбуси й інший автотранспорт.
Крім того, російські війська поцілили по Петропавлівській, Межівській та Раївській громадах Синельниківського району, під ударом опинилося і саме місто Синельникове.
Унаслідок атаки постраждала 68-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено три приватні будинки, будівлю пожежного підрозділу, автомобілі та газогін.
Також Нікопольський район ворог обстріляв з артилерії. Під вогнем перебували Червоногригорівська та Марганецька громади.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1445-му добу.
Фото: Дніпропетровська ОВА