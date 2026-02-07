Взрывы в Ровно прогремели утром 7 февраля во время российской воздушной атаки.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Обновлено в 14:38

Взрывы в Ровно 7 февраля: что известно

По словам Коваля, область подверглась удару с воздуха.

В результате взрывов в Ровно и области повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, зафиксировано попадание в многоквартирный дом в Ровно. По уточненным данным, там повреждено 1200 кв. м кровли, четыре двери и 32 окна требуют замены.

Шестеро жителей дома временно отселили.

Еще три десятка окон нуждаются в замене в соседнем доме.

Сейчас коммунальные службы тергромады проводят восстановительные работы.

Кроме того, стало известно об одном погибшем в результате взрывов в Ровенской области. Еще двое пострадавших находятся в больнице.

В настоящее время в Ровенской области зафиксированы отключения электроэнергии, также возможны перебои с водоснабжением.

Другие службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Глава ОГА провел экстренное заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС и поручил главам общин задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения.

На данный момент воздушная тревога в области продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1445-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

