Взрывы в Ровно и области: есть попадание в многоквартирный дом и погибший
Взрывы в Ровно прогремели утром 7 февраля во время российской воздушной атаки.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
Обновлено в 14:38
Взрывы в Ровно 7 февраля: что известно
По словам Коваля, область подверглась удару с воздуха.
В результате взрывов в Ровно и области повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Кроме того, зафиксировано попадание в многоквартирный дом в Ровно. По уточненным данным, там повреждено 1200 кв. м кровли, четыре двери и 32 окна требуют замены.
Шестеро жителей дома временно отселили.
Еще три десятка окон нуждаются в замене в соседнем доме.
Сейчас коммунальные службы тергромады проводят восстановительные работы.
Кроме того, стало известно об одном погибшем в результате взрывов в Ровенской области. Еще двое пострадавших находятся в больнице.
В настоящее время в Ровенской области зафиксированы отключения электроэнергии, также возможны перебои с водоснабжением.
Другие службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Глава ОГА провел экстренное заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС и поручил главам общин задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения.
На данный момент воздушная тревога в области продолжается.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1445-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.