Вибухи у Рівному пролунали зранку 7 лютого під час російської повітряної атаки.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Вибухи у Рівному 7 лютого: що відомо

За словами Коваля, область зазнала удару з повітря.

Внаслідок вибухів в Рівному та області пошкоджені житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Крім того, зафіксоване влучання у багатоквартирний будинок у Рівному. За уточненими даними там пошкоджено 1200 кв. м покрівлі, четверо дверей та 32 вікна потребують заміни.

Шестеро мешканців будинку тимчасово відселили.

Ще три десятки вікон потребують заміни у сусідньому будинку.

Наразі комунальні служби тергромади проводять відновлювальні роботи.

Крім того, стало відомо про одного загиблого унаслідок вибухів у Рівненській області. Ще двоє постраждалих перебувають у лікарні.

Наразі в Рівненській області зафіксовані знеструмлення, також можливі перебої з водопостачанням.

Інші служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Очільник ОВА провів термінове засідання обласної комісії ТЕБ і НС та доручив головам громад задіяти всі можливі альтернативні джерела електропостачання.

Станом на зараз повітряна тривога в області триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1445-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

