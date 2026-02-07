Вибухи у Рівному та області: є влучання у багатоквартирний будинок та загиблий
Вибухи у Рівному пролунали зранку 7 лютого під час російської повітряної атаки.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
Оновлено о 14:38
Вибухи у Рівному 7 лютого: що відомо
За словами Коваля, область зазнала удару з повітря.
Внаслідок вибухів в Рівному та області пошкоджені житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.
Крім того, зафіксоване влучання у багатоквартирний будинок у Рівному. За уточненими даними там пошкоджено 1200 кв. м покрівлі, четверо дверей та 32 вікна потребують заміни.
Шестеро мешканців будинку тимчасово відселили.
Ще три десятки вікон потребують заміни у сусідньому будинку.
Наразі комунальні служби тергромади проводять відновлювальні роботи.
Крім того, стало відомо про одного загиблого унаслідок вибухів у Рівненській області. Ще двоє постраждалих перебувають у лікарні.
Наразі в Рівненській області зафіксовані знеструмлення, також можливі перебої з водопостачанням.
Інші служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.
Очільник ОВА провів термінове засідання обласної комісії ТЕБ і НС та доручив головам громад задіяти всі можливі альтернативні джерела електропостачання.
Станом на зараз повітряна тривога в області триває.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1445-му добу.
