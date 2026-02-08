Сьогодні, 8 лютого, близько 17:30 та близько 21:00 у Києві пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві сьогодні, 8 лютого: що відомо

Перед вибухами у Києві командування Повітряних сил попереджало про швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Київщину. Згодом додалася загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області.

— Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! — написав у соцмережах Віталій Кличко о 17:29.

Увечері вибухи у Києві пролунали знову. Ворог вдарив по місту балістичними ракетами.

– Гучно в столиці. Росіяни продовжують свій терор, – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко о 20:58.

За його словами, триває ворожа атака балістичними ракетами. Ткаченко закликав жителів Києва перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1446-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

