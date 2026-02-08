Вечером воскресенья, 8 февраля, в Киеве прогремели взрывы. Враг обстреливает столицу баллистическими ракетами, работает ПВО.

Взрывы в Киеве 8 февраля: какие последствия

— Громко в столице. Россияне продолжают свой террор, — сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, продолжается вражеская атака баллистическими ракетами. Ткаченко призвал жителей Киева находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

В 20:56 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Киева.

Сейчас смотрят

Сегодня около 17:30 также раздавались взрывы в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев находится под атакой баллистики. Работали силы ПВО.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1446-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.