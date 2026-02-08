Увечері неділі, 8 лютого, у Києві пролунали вибухи. Ворог обстрілює столицю балістичними ракетами, працює ППО.

Вибухи в Києві 8 лютого: які наслідки

– Гучно в столиці. Росіяни продовжують свій терор, – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, триває ворожа атака балістичними ракетами. Ткаченко закликав жителів Києва перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.

О 20:56 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Києва.

Зараз дивляться

Сьогодні близько 17:30 також лунали вибухи у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця перебуває під атакою балістики. Працювала протиповітряна оборона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1446-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.