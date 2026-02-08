Вибухи у Києві 8 лютого: що відомо
Увечері неділі, 8 лютого, у Києві пролунали вибухи. Ворог обстрілює столицю балістичними ракетами, працює ППО.
Вибухи в Києві 8 лютого: які наслідки
– Гучно в столиці. Росіяни продовжують свій терор, – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, триває ворожа атака балістичними ракетами. Ткаченко закликав жителів Києва перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.
О 20:56 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Києва.
Сьогодні близько 17:30 також лунали вибухи у Києві.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця перебуває під атакою балістики. Працювала протиповітряна оборона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1446-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.