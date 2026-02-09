Взрывы в Харькове 9 февраля: что известно
Взрывы в Харькове прогремели поздно вечером в понедельник, 9 февраля. Россияне атаковали дронами город, есть попадания в Шевченковском районе.
Взрывы в Харькове 9 февраля: какие последствия
— Враг нанес удар беспилотником Молния по Шевченковскому району. Детали выясняем, — сообщил мэр города Игорь Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что зафиксирован удар вражеским БпЛА по Шевченковскому району Харькова.
Синегубов уточнил, что в результате удара вражеского БпЛА в Шевченковском районе повреждены два легковых автомобиля и остекление окон многоквартирного жилого дома.
Обошлось без пострадавших.
Напомним, сегодня днем враг атаковал Харьков двумя БпЛА типа Молния. Оба попадания зафиксировали в Шевченковском районе города.
Первое попадание произошло около 11:37 без детонации и последствий. Второе попадание российского дрона зафиксировали около 12:10. Последствия уточняются.
По данным начальника ОВА Олега Синегубова, один из дронов РФ обнаружили на дереве в Шевченковском районе.
Информация о пострадавших не поступала.
