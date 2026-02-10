У ніч проти 10 лютого російські війська атакували Вільнянськ Запорізької області ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Вільнянськ 10 лютого: що відомо

За словами очільника області, унаслідок атаки на Вільнянську вночі пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Поранення дістали дві жінки, чоловік та хлопчик, якому ще не виповнилося й двох років.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та інших можливих наслідків удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

