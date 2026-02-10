Атака на Вільнянськ: поранені четверо людей, серед них немовля
У ніч проти 10 лютого російські війська атакували Вільнянськ Запорізької області ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Атака на Вільнянськ 10 лютого: що відомо
За словами очільника області, унаслідок атаки на Вільнянську вночі пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.
Поранення дістали дві жінки, чоловік та хлопчик, якому ще не виповнилося й двох років.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та інших можливих наслідків удару.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.
Фото: Запорізька ОВА