В Кривом Роге судья на BMW сбила ребенка на переходе: мальчик в больнице
- ГБР начало досудебное расследование ДТП в Кривом Роге, в котором судья на BMW сбила ребенка на регулируемом пешеходном переходе.
- Мальчик 2014 года рождения госпитализирован с тяжелыми травмами.
В Кривом Роге судья на BMW сбила ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Мальчика пришлось отправить в больницу для лечения тяжелых травм.
Об этом сообщает ГБР.
ДТП с участием судьи в Кривом Роге: что известно
Отмечается, что сотрудники ГБР начали досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием судьи районного суда Кривого Рога, в результате которого травмирован ребенок.
Предварительно установлено, что 9 февраля около 16:30 в Кривом Роге судья, управляя автомобилем BMW, совершила наезд на мальчика 2014 года рождения.
– Ребенок вместе с матерью переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.
Следствие обратилось к гражданам, которые могли быть свидетелями этого ДТП, с просьбой предоставить фото или видеоматериалы с места происшествия.
ДТП расследуется по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
В ГБР напомнили, что санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Ранее в Киеве пьяный сотрудник прокуратуры сбил женщину, которая шла по тротуару, после чего скрылся с места происшествия. Женщина скончалась в больнице 20 июля.