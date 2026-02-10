У Кривому Розі суддя на BMW збила дитину на регульованому пішохідному переході. Хлопчика довелося відправити до лікарні для лікування тяжких травм.

Про це повідомляє ДБР.

ДТП за участю судді в Кривому Розі: що відомо

Зазначається, що працівники ДБР розпочали досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю судді районного суду Кривого Рогу, внаслідок якої травмовано дитину.

Попередньо встановили, що 9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження.

– Дитина разом із матір’ю переходила дорогу регульованим пішохідним переходом. Унаслідок ДТП хлопчик дістав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу, – йдеться у повідомленні.

Слідство звернулося до громадян, які могли бути свідками цієї автопригоди, з проханням надати фото чи відеоматеріали з місця події.

ДТП розслідують за підозрою у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У ДБР нагадали, що санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше у Києві п’яний працівник прокуратури збив жінку, яка йшла тротуаром, після чого втік із місця події. Жінка померла у лікарні 20 липня.

