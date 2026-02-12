Из-за атаки на энергообъект в Одессе часть районов осталась без воды
- Ночью РФ атаковала энергообъект ДТЭК в Одесской области.
- Повреждена подстанция, ремонт потребуется длительное время.
- Часть Одессы и пригорода остались без света и воды.
В ночь на 12 февраля российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Одесской области.
Атака на энергообъект в Одесской области
Под атаку попал объект компании ДТЭК, зафиксированы значительные разрушения.
Об этом сообщили в ДТЭК.
– Это уже 31-я большая подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние, – сообщили в ДТЭК.
Сейчас на месте работают энергетики и спасатели, ведется разбор завалов и оценка повреждений.
– Сделаем все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры, – отметили в компании.
Ситуация с водоснабжением
Из-за обесточения части объектов водопроводной системы в Одессе возникли перебои с водоснабжением.
Как сообщили в Инфоксводоканале, без воды остались потребители Киевского района и части Хаджибейского района города, а также села Лиманка и Червоный хутор, жилые массивы Радужный, Совиньон 1-5, Черноморка и ЖКП Таирово.
Также возможно понижение давления водоснабжения в Хаджибейском и Приморском районах.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. После стабилизации энергопитания подача воды должна быть восстановлена в полном объеме.
Напомним, мощные взрывы в Одессе прогремели в ночь на четверг, 12 февраля.
РФ в очередной раз атаковала город ударными беспилотниками.