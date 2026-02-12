В ночь на 12 февраля российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Одесской области.

Атака на энергообъект в Одесской области

Под атаку попал объект компании ДТЭК, зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

– Это уже 31-я большая подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние, – сообщили в ДТЭК.

Сейчас на месте работают энергетики и спасатели, ведется разбор завалов и оценка повреждений.

– Сделаем все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры, – отметили в компании.

Ситуация с водоснабжением

Из-за обесточения части объектов водопроводной системы в Одессе возникли перебои с водоснабжением.

Как сообщили в Инфоксводоканале, без воды остались потребители Киевского района и части Хаджибейского района города, а также села Лиманка и Червоный хутор, жилые массивы Радужный, Совиньон 1-5, Черноморка и ЖКП Таирово.

Также возможно понижение давления водоснабжения в Хаджибейском и Приморском районах.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. После стабилизации энергопитания подача воды должна быть восстановлена ​​в полном объеме.

Напомним, мощные взрывы в Одессе прогремели в ночь на четверг, 12 февраля.

РФ в очередной раз атаковала город ударными беспилотниками.

