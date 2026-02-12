Через атаку на енергооб’єкт в Одесі частина районів залишилася без води
- Уночі РФ атакувала енергооб’єкт ДТЕК в Одеській області.
- Пошкоджено підстанцію, ремонт потребуватиме тривалого часу.
- Частина Одеси та передмістя залишилися без світла й води.
У ніч на 12 лютого російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі в Одеській області.
Атака на енергообʼєкт в Одеській області
Під атаку потрапив об’єкт компанії ДТЕК, зафіксовано значні руйнування.
Про це повідомили в ДТЕК.
– Це вже 31-ша велика підстанція нашої компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану, – повідомили у ДТЕК.
Наразі на місці працюють енергетики та рятувальники, триває розбір завалів і оцінка пошкоджень.
– Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури, – зазначили в компанії.
Ситуація з водопостачанням
Через знеструмлення частини об’єктів водопровідної системи в Одесі виникли перебої з водопостачанням.
Як повідомили в Інфоксводоканалі, без води залишилися споживачі Київського району та частини Хаджибейського району міста, а також села Лиманка і Червоний хутір, житлові масиви Райдужний, Совіньон 1–5, Чорноморка та ЖКП Таїрово.
Також можливе зниження тиску водопостачання в Хаджибейському та Приморському районах.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Після стабілізації енергоживлення подання води має бути відновлене у повному обсязі.
Нагадаємо, потужні вибухи в Одесі пролунали в ніч на четвер, 12 лютого.
РФ вчергове атакувала місто ударними безпілотниками.