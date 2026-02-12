У ніч на 12 лютого російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі в Одеській області.

Атака на енергообʼєкт в Одеській області

Під атаку потрапив об’єкт компанії ДТЕК, зафіксовано значні руйнування.

Про це повідомили в ДТЕК.

– Це вже 31-ша велика підстанція нашої компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану, – повідомили у ДТЕК.

Наразі на місці працюють енергетики та рятувальники, триває розбір завалів і оцінка пошкоджень.

– Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури, – зазначили в компанії.

Ситуація з водопостачанням

Через знеструмлення частини об’єктів водопровідної системи в Одесі виникли перебої з водопостачанням.

Як повідомили в Інфоксводоканалі, без води залишилися споживачі Київського району та частини Хаджибейського району міста, а також села Лиманка і Червоний хутір, житлові масиви Райдужний, Совіньон 1–5, Чорноморка та ЖКП Таїрово.

Також можливе зниження тиску водопостачання в Хаджибейському та Приморському районах.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Після стабілізації енергоживлення подання води має бути відновлене у повному обсязі.

Нагадаємо, потужні вибухи в Одесі пролунали в ніч на четвер, 12 лютого.

РФ вчергове атакувала місто ударними безпілотниками.

