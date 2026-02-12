Вибухи в Одесі 12 лютого: росіяни вдарили дронами по багатоповерхівці
Вибухи в Одесі пролунали через ворожу атаку безпілотниками. Пізно ввечері четверга, 12 лютого, росіяни вдарили дронами по цивільній інфраструктурі міста.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Сергій Лисак.
Вибухи в Одесі 12 лютого: які нслідки
– Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд, – написав він у Telegram.
За словами очільника ОВА, зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок. Пошкоджено квартиру на верхніх поверхах, без подальшого загоряння.
Також пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд.
– В іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі. Інформація про постраждалих уточнюється, – зауважив він.
Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі в Одеській області. Під атаку потрапив об’єкт компанії ДТЕК, зафіксовано значні руйнування.
Через знеструмлення частини об’єктів водопровідної системи в Одесі виникли перебої з водопостачанням.