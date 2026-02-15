Ночью 15 февраля россияне массированно атаковали Одесскую область ударными дронами. Большинство вражеских целей силы противовоздушной обороны сбили, однако в результате попадания и падения обломков есть повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака дронов на Одессу 15 февраля

Так, в результате атаки в Одесском районе повреждено заброшенное одноэтажное здание, административные объекты железнодорожной станции.

Во время повторного удара повреждена железнодорожная цистерна, из-за чего горючее разлилось и загорелось. Бойцы ГСЧС пожар оперативно ликвидировали.

Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала.

— Почти всю ночь в нашем городе продолжалась воздушная тревога. Враг целился по инфраструктуре. К счастью, информация о пострадавших не поступала, — подчеркнул начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в одном из районов города взрывной волной повреждены окна в жилых домах и учебных заведениях. Коммунальные службы уже ликвидировали последствия вражеской атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1453-и сутки.

Фото: Сергей Лысак, ГСЧС

