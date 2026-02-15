Атака дронов на Одесскую область: повреждена железнодорожная инфраструктура, горела цистерна
- РФ осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области.
- Повреждены здание, административные объекты железнодорожной станции и цистерна с горючим.
- Произошло возгорание топлива, пожары оперативно ликвидированы.
Ночью 15 февраля россияне массированно атаковали Одесскую область ударными дронами. Большинство вражеских целей силы противовоздушной обороны сбили, однако в результате попадания и падения обломков есть повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака дронов на Одессу 15 февраля
Так, в результате атаки в Одесском районе повреждено заброшенное одноэтажное здание, административные объекты железнодорожной станции.
Во время повторного удара повреждена железнодорожная цистерна, из-за чего горючее разлилось и загорелось. Бойцы ГСЧС пожар оперативно ликвидировали.
Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала.
— Почти всю ночь в нашем городе продолжалась воздушная тревога. Враг целился по инфраструктуре. К счастью, информация о пострадавших не поступала, — подчеркнул начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в одном из районов города взрывной волной повреждены окна в жилых домах и учебных заведениях. Коммунальные службы уже ликвидировали последствия вражеской атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1453-и сутки.
Фото: Сергей Лысак, ГСЧС