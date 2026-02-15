Вночі 15 лютого росіяни масовано атакували Одещину ударними дронами. Більшість ворожих цілей сили протиповітряної оборони збили, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака дронів на Одесу 15 лютого

Так, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено закинуту одноповерхову будівлю, адміністративні обʼєкти залізничної станції.

Зараз дивляться

Під час повторного удару пошкоджено залізничну цистерну, чере що пальне розлилося та загорілося. Бійці ДСНС пожежі оперативно ліквідували.

Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила.

— Майже всю ніч в нашому місті тривала повітряна тривога. Ворог цілив по інфраструктурі. На щастя, інформація про постраждалих не надходила, — наголосив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, в одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житлових будинках та закладах освіти. Комунальні служби вже ліквідували наслідки ворожої атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1453-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак, ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.