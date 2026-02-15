У селі Станіславчик Золочівського району Львівської області знайшли застреленими двох дітей.

На Львівщині застреленими знайшли двох дітей та їх батька

Сьогодні сталася трагедія у селі Станіславчик Золочівського району, що у Львівської області.

Станом на 22:45 15 лютого, застреленими знайшли двох дітей, віком 13 і 15 років, та їхнього батька, пише голова Львівської ОВА Максим Козицький. Також без ознак життя було знайдено їхнього батька.

Згодом у поліції Львівської області повідомили, що встановлюються обставини подвійного вбивства та самогубства у Золочівському районі.

– Сьогодні, 15 лютого, близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району. На місці події правоохоронці виявили тіла трьох осіб — 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя, – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.

На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші служби.

Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала.

– Тримаю ситуацію на особистому контролі. Перебуваю на зв’язку зі всіма службами та буду інформувати про підтверджені деталі, – повідомив Максим Козицький.

За фактом розпочато кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

