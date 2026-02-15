После вечерних взрывов в Конотопе сегодня, 15 февраля, уничтожен объект инфраструктуры города.

Об этом сообщил городской глава Артем Семенихин.

Взрывы в Конотопе 15 февраля: что известно

Взрыв в Конотопе Сумской области прогремел в 19:16 15 февраля, всего через три минуты после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики с Севера.

Как отмечал Артем Семенихин, воздушную тревогу в городе объявили через минуту после взрывов в Конотопе.

Позже Артем Семенихин отметил только, что в городе уничтожен объект инфраструктуры.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Сейчас в Конотопе нет света. Все объекты работают на генераторах.

