Вибухи в Конотопі: мер повідомив про знищення об’єкта інфраструктури
Після вечірніх вибухів у Конотопі сьогодні, 15 лютого, знищено об’єкт інфраструктури міста.
Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.
Вибухи в Конотопі 15 лютого: що відомо
Вибух у Конотопі Сумської області прогримів о 19:16 15 лютого, всього за три хвилини після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики з Півночі.
Як зазначав Артем Семеніхін, повітряну тривогу в місті оголосили за хвилину після вибухів у Конотопі.
Пізніше Артем Семеніхін зауважив лише, що в місті знищено об’єкт інфраструктури.
Жертв та постраждалих, на щастя, немає.
Наразі в Конотопі немає світла. Усі об’єкти працюють на генераторах.
