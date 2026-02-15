Після вечірніх вибухів у Конотопі сьогодні, 15 лютого, знищено об’єкт інфраструктури міста.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

Вибухи в Конотопі 15 лютого: що відомо

Вибух у Конотопі Сумської області прогримів о 19:16 15 лютого, всього за три хвилини після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики з Півночі.

Як зазначав Артем Семеніхін, повітряну тривогу в місті оголосили за хвилину після вибухів у Конотопі.

Пізніше Артем Семеніхін зауважив лише, що в місті знищено об’єкт інфраструктури.

Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Наразі в Конотопі немає світла. Усі об’єкти працюють на генераторах.

